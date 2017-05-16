Пропавшая в Приморье девушка найдена мертвой

17-летняя Дарья К. 22 ноября ушла из дома из пгт. Кировский. Сегодня ее поиски завершились, — сообщают «Вести: Приморье».

Утром 24 ноября волонтеры объединения ПримПоиск объявили о начале поиска Даши. А через сутки сообщили о том, что поиски завершены, а девушка найдена погибшей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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