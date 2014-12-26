В 25 млн рублей обошлась ликвидация последствий тайфуна в больнице Славянки





Прилегающую территорию к больнице Славянки полностью смыло тайфуном. Последствия стихии должны полностью устранить к 20 ноября, — информируют в пресс-службе департамента здравоохранения края, передают «Вести: Приморье».

Основная часть аварийно-восстановительных работ на территории медицинских учреждений Хасанского района, которые пострадали от тайфуна летом этого года, уже завершена. Сейчас подрядная организация занимается укладкой асфальтного покрытия на территории больничного комплекса в поселке Славянка.

Как сообщил главный врач медучреждения Евгений Махиня, на восстановление прилегающей территории и подъездных путей по распоряжению Губернатора края Олега Кожемяко больница получила 25 миллионов рублей.

«Медучреждению в Славянке нанесен значительный урон: особенно пострадала прилегающая территория, которую полностью смыло ливневым потоком. К 20 ноября планируется закончить здесь восстановительные работы», – обозначил Евгений Махиня.

Отметим, что в результате подтопления территории муниципалитета также была разрушена подпорная стена амбулатории в селе Безверхово. Работы на объекте полностью завершены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]