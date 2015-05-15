Фитосанитарный карантин введен на территории села Степного
Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону в районе села Степное Уссурийского городского округа и ввел карантинный фитосанитарный режим на общей площади 789,39 га, — рассказали «Вестям: Приморье» в управлении.
Данные меры приняты в связи с выявлением при карантинном фитосанитарном обследовании в окрестностях села Степное очага карантинного объекта – повилика полевая.
Для предотвращения распространения карантинного объекта по территории Приморского края и других регионов Российской Федерации Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим в отношении очага карантинного объекта, находящегося в пользовании общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Виктория», а также прилегающих к очагу подкарантинных объектов в границах сельскохозяйственных угодий.
Отметим, на период действия карантинного фитосанитарного режима могут устанавливаться запреты и ограничения в отношении использования земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их распространению по территории Российской Федерации; возделывания и складирования отдельных видов растений, осуществления хозяйственной деятельности с использованием зараженной и засоренной подкарантинной продукции и зараженных и засоренных подкарантинных объектов; выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах, зараженных и засоренных карантинными объектами; перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и засоренных карантинными объектами; вывоза без карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим.
На период действия карантинного фитосанитарного режима также предусматривается реализация программы локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта (скашивание и уничтожение сорной растительности, уборка и проведение тщательной обработки почвы).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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