Следственный комитет опубликовал видео покушения киллера из Находки на известного адвоката

Житель Находки Алексей Рымарев, задержанный при попытке убийства сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя, отрицает заказной характер преступления. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь», передают «Вести: Приморья».

Накануне злоумышленник пояснил журналистам, что хотел просто забрать машину адвоката.

«Выпил лишнего, пистолет нашёл у гаражей. Хотел забрать машину, потерпевшего не знал до этого, выбрал его случайно», — сказал мужчина.

В свою очередь, во время судебного заседания об избрании подозреваемому меры пресечения представитель следствия рассказал, что у того обнаружили поддельный паспорт. Также он официально числится директором автостоянки в Приморском крае.

Установлено, что мужчина несколько часов ждал, когда Учитель выйдет из здания, при этом он был вооружен пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали, что нападение на Сергея Учителя произошло вечером 6 ноября в Кемерове.

По последним данным, раненый остаётся в реанимации, в его состоянии есть улучшения.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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