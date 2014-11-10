Поздравление генерал-майора полиции Николая Афанасьева с Днём сотрудника органов внутренних дел
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и Отечеству.
Сегодня личный состав Управления с честью продолжает дело своих предшественников, достойно выполняя задачи по охране правопорядка, защите личных и имущественных интересов граждан. Усилиями многотысячного коллектива удалось добиться снижения уровня преступности в крае. Большая работа проделана в период проведения юбилейного V Восточного экономического форума, а также в Единый день голосования в Приморском крае.
Благодаря вашей эффективной работе повышается уровень защищенности граждан и, как следствие, растет престиж ведомства.
Важно и дальше повышать эффективность противодействия криминальным угрозам, сохранять наступательность в борьбе с экстремизмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией.
Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг - пример доблести и героизма. Под опекой Управления МВД России по Приморскому краю находятся 210 членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы остаетесь в строю и передаете богатый практический опыт молодому поколению сотрудников.
Уверен, что и в дальнейшем личный состав будет успешно решать задачи, возложенные на органы внутренних дел, своим трудом и высокими результатами укреплять доверие жителей Приморского края.
Благодарю всех за службу!
От всей души желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Начальник УМВД России по Приморскому краю
генерал-майор полиции
Николай Афанасьев
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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