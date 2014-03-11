Олег Кожемяко поздравил с Днем работника органов безопасности РФ

Уважаемые сотрудники Приморского управления ФСБ и ветераны органов безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Достижения сотрудников спецслужб оценивать трудно, специфика вашей работы не допускает огласки. Между тем, уже почти 100 лет дальневосточные спецслужбы обеспечивают защиту государственных интересов в регионе. Усилиями ваших коллег дальневосточные земли были сохранены в составе страны, предотвращена новая интервенция, обеспечены условия для работы тыла во время Великой Отечественной войны.

Служба в органах безопасности требует высокого профессионализма, выдержки, готовности к любым «нештатным» ситуациям. Все эти качества приморские чекисты демонстрируют на деле, успешно решая исключительно ответственные задачи. Благодаря эффективной работе сотрудников ФСБ наш приграничный и многонациональный край живет спокойно.

Особая признательность и благодарность – ветеранам и просто заслуженным работникам ФСБ. На ваших знаниях и опыте было воспитано не одно поколение оперативных сотрудников высшей квалификации.

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и с наступающим Новым годом!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служебной деятельности во благо Отечества!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]