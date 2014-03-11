Генерал-майор полиции Олег Стефанков поздравил с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!

Сегодня сотрудники полиции достойно ведут борьбу с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией. В этом году повышенное внимание уделяется расследованию преступлений, совершаемых с использованием методов социальной инженерии. Важнейшим направлением нашей работы остается профилактика правонарушений, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения.

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыт ряд резонансных преступлений, некоторые из них были восприняты обществом как вызов всей правоохранительной системе.

Учитывая все эти вызовы и угрозы, условия пандемии, динамично меняющееся законодательство, от нас требуется постоянное повышение уровня профессиональной подготовки.

Именно от нас зависит порядок на улицах городов, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. При этом основой успешной работы остается готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Через социальные сети, средства массовой информации, а также в форме писем и обращений мы получаем слова благодарности в адрес наших сотрудников, которые оказываются рядом в нужную минуту и помогают гражданам. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого, а, главное, грамотной и профессиональной работой.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, и склоняем головы перед их подвигом. Мы продолжаем оказывать поддержку семьям наших погибших коллег и выполняем перед ними социальные обязательства.

Слова особой признательности хочу выразить ветеранам органов внутренних дел. Вы остаетесь в строю и передаете свой богатый опыт молодому поколению сотрудников.

Дорогие коллеги, прошу вас передать самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах– это и их заслуга, их поддержка и понимание.

Перед нами стоят масштабные государственные задачи. Уверен, все они будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из нас защита правопорядка и законности – это не просто работа, а любимое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь.

Благодарю всех за добросовестную службу!

Желаю личному составу, нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]