Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современная жизнь немыслима без развитой энергоиндустрии. Тепло и свет в домах, работа предприятий, школ, больниц, движение транспорта, бесперебойная связь – все это напрямую зависит от вашего труда.
Сегодня энергетика – это не только базовая отрасль экономики, но и центр внедрения инноваций. Энергетический комплекс Приморья активно модернизируется. Новые технологии, нестандартные управленческие решения позволяют сделать энергоснабжение максимально эффективным и удобным для потребителя.
Важнейшая составляющая работы энергокомплекса края – это высокий профессионализм и ответственность работников отрасли. Особой благодарности заслуживают ветераны, чей труд и опыт заложены в основу сегодняшней энергетики.
Примите мои искренние поздравления!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на профессиональном поприще!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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