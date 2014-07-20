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Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем энергетика

Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем энергетика

Фото: primorsky.ru

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Современная жизнь немыслима без развитой энергоиндустрии. Тепло и свет в домах, работа предприятий, школ, больниц, движение транспорта, бесперебойная связь – все это напрямую зависит от вашего труда.

Сегодня энергетика – это не только базовая отрасль экономики, но и центр внедрения инноваций. Энергетический комплекс Приморья активно модернизируется. Новые технологии, нестандартные управленческие решения позволяют сделать энергоснабжение максимально эффективным и удобным для потребителя.

Важнейшая составляющая работы энергокомплекса края – это высокий профессионализм и ответственность работников отрасли. Особой благодарности заслуживают ветераны, чей труд и опыт заложены в основу сегодняшней энергетики.

Примите мои искренние поздравления!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на профессиональном поприще!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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