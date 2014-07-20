Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем нефтегазовой промышленности

Искренне поздравляю работников нефтяной и газовой промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс Приморья не стоит на месте: внедряются новые технологии, растёт производство, расширяется география. Сегодня Дальневосточная энергетическая компания обслуживает жителей Приморского и Хабаровского краев, Еврейской и Амурской областей, а с недавнего времени также оказывает услуги в Республике Саха Якутия, на Сахалине и со следующего года – на Камчатке.

Ваш труд буквально несёт людям тепло и свет. Ежегодно из отрасли в бюджет края поступает не только налоговые платежи и другие доходы, но и десятки миллионов рублей благотворительных средств, которые идут на открытие новых детских садов, ремонт больниц. Ваша работа вносит важный вклад в развитие образования, медицины, спорта и культуры. Впереди у комплекса еще много свершений, открытий, значимых проектов. ⠀

В этот праздничный день хочу пожелать вам новых профессиональных успехов, благополучия в семье и крепкого здоровья. С праздником!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]