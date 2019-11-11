Сто портретов выдающихся владивостокцев. В галерее «Арка» открылась уникальная выставка. Ее автор, художник Елена Гуляева, известна в Приморье многими творческими проектами. На этот раз она решила сконцентрировать свое внимание на Человеке. Все работы написаны исключительно с натуры.

«Нарисованные люди» - режиссеры, журналисты, актеры театра и кино заполнили камерное пространство галереи «Арка». Редкий случай в художественной практике — более ста портретов представляет один автор. Все эти работы Елена Гуляева создала всего за год.

Елена Гуляева, художница: «Техника исполнения у меня без рисунка, сразу я наносила краски. Я брала цветной картон, японскую и корейскую гуаши, она очень приятно ложилась. Образ рождался сразу, без резинки и карандаша. Назвала я такую технику — знойная живопись».

Сейчас многие пишут портреты по фотографии. Но Елена выбрала традиционный путь, выстраивая взаимодействие с живой личностью. Пыталась уловить выражение глаз, настроение, характер. Вот журналист Андрей Островский — в своей излюбленной морской теме, а рядом, в окружении кукольных персонажей, режиссер Виктор Бусаренко. Художница признается: некоторых приходилось ловить буквально на рабочем месте.

Ефим Звеняцкий, российский режиссёр: «Мы договорись, что я буду работать, а вы пишите. Она села на пол. Причем сначала она написала меня очень серьезного, но я сказал - нет, напиши меня такой какой я есть, а быть может лучше».

В коллекцию вошли портреты не только выдающихся личностей дальневосточной столицы, но и просто горожан, которых художница встречала в кафе и на улицах Владивостока. В планах Елены Гуляевой уже следующий проект. А пока познакомиться с ее работами можно до конца ноября в галерее «Арка».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]