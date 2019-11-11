Приморский художественный колледж отмечает юбилей — 75 лет. Этому событию посвящены сразу две больших выставки - в залах Союза художников и в краевой галерее. Для них отбирали лучшие работы выпускников всех поколений – от признанных мастеров до вчерашних студентов.

На афише выставки – аббревиатура, с которой нынешний колледж прочно вошел в историю. Владивостокское художественное училище, открытое в 44-ом военном году, знаменито особой школой. Его первые выпускники стали мэтрами приморского искусства.

Владимир Снытко, заслуженный художник РФ: «То, что мы построили это училище на Первой Речке — оттуда все и пошло, все корни наших художников. Был Шебеко Кирилл и Рыбачук, с молодежью они общались относительно строго».

Залы Союза художников заполнила молодежь – увидеть свои дипломные работы рядом с полотнами учителей дорогого стоит. Может быть, скоро мы выучим новые имена и будем узнавать их по почерку? Как, например, Лидию Козьмину или Евгения Макеева. Эта выставка – словно вечер встречи выпускников. Даже гости из Москвы чтут владивостокскую альма-матер.

Петр Стронский, народный художник РФ, академик Российской академии художеств: «Когда-то так же, как и вы, я совсем юным молодым человеком, у меня и паспорта еще не было, всего 15 лет, счастливо сдал экзамены во Владивостокское художественное училище, еще на Первой Речке, и переступил порог этого заведения».

Народный художник России Петр Стронский — родом из Уссурийска. Его работы на другой юбилейной выставке, в галерее на Партизанском проспекте, среди картин других состоявшихся мастеров. Здесь же, на Алеутской, кроме живописи, представлен отчет дизайнерского отделения колледжа. Дипломные проекты о том, как можно преобразить школьный двор, пространство набережной и даже площадь Луговую во Владивостоке.

Семен Маракулин, студент Приморского художественного колледжа: «Лично у меня — всегда хотелось сделать что-то красивое, приятное для других, что-то улучшить. Поэтому я пошел на дизайн, чтобы заниматься улучшением. Всегда приятно, что оставляешь после что-то хорошее».

Как увлечение рисованием становится профессией? Сколько всего надо освоить будущим художникам— законы композиции и цвета, работа с материалами и натурой. Учебные занятия идут порой целый день. Все для того, чтобы зритель задумался у картины и унес красочную мысль с собой. Целый месяц художественный колледж демонстрирует свои таланты в выставочных залах Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]