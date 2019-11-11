Сегодня, 11 ноября, Евгения Коржа назначили новым мэром Уссурийска. Депутаты городской Думы отдали за кандидата Коржа 17 из 25 голосов, в то время как его оппоненты не получили ни одного голоса в свою поддержку. Евгений Талов расскажет подробности инаугурации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]