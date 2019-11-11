Евгения Коржа выбрали мэром Уссурийска. Видеорепортаж Евгения Талова
Сегодня, 11 ноября, Евгения Коржа назначили новым мэром Уссурийска. Депутаты городской Думы отдали за кандидата Коржа 17 из 25 голосов, в то время как его оппоненты не получили ни одного голоса в свою поддержку. Евгений Талов расскажет подробности инаугурации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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