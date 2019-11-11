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Эксклюзив: дайвер,который двое суток дрейфовал в море, рассказал, как ему удалось спастись

- Что придавало Вас силы?

- Как представлял, что больше не увижу своих мальчишек, так сердце сжималось. И я греб,греб греб

Дайвер, который двое суток дрейфовал в открытом море, спасён. Экипаж транспортного судна "Тигр-2" Находкинской базы активного морского рыболовства обнаружил пропавшего аквалангиста, поднял его на борт и доставил во Владивосток. Об истории со счастливым концом - из первых уст. Эксклюзивное интервью с Павлом и Татьяной Ваземиллерами.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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