Дайвер, который двое суток дрейфовал в открытом море - спасён. Экипаж транспортного судна "Тигр-2" "Находкинской базы активного морского рыболовства" обнаружил пропавшего аквалангиста, поднял его на борт и доставил во Владивосток. Свою историю со счастливым концом Павел Ваземиллер рассказал Максиму Каленнику.



О счастливой истории спасения своего отца совсем юные Андрей и Виктор узнают, когда подрастут. А пока передаю жене Татьяне в руки телефон с фотографиями экипажа транспортного рефрижератора «Тигр-2». В следующую секунду в квартире семьи Ваземиллер слезы на глазах появились у всех.

Павел и Татьяна Ваземиллер: «Спасибо огромное! 11 пароходов, которые в радиусе ста метров прошли. Не считаю тех, которые далеко, они не могли увидеть. И когда они проходили, я уже думал: кричать не кричать, сил уже нет».

Вместе с другом он вышел в море в пятницу. Нырял только Павел, второй страховал на катере, но доброжелательный настрой моря внезапно изменился. Вынырнувший Павел видел напарника на катере, а тот его- нет, течение сносило дайвера всё дальше. Следующие тридцать шесть часов аквалангист подавал знаки, но 12 судов прошли мимо, в борт последнего он даже стучал. Счастливое тринадцатое появилось на горизонте Уссурийского залива в воскресенье утром.

Павел Ваземиллер, спасенный дайвер: «Перевернулся, у меня был буй сигнальный надут, посвистел, руками помахал и провожаю взглядом. Смотрю, по палубе кто-то ходит и слышу: человек за бортом! И тут всё, ну, неужели?!».

Махир Ибрагимов, боцман транспортного рефрижератора «Тигр-2» Находкинской базы активного морского рыболовства: «Я шел на бак приготовить якоря для захода в порт. Это не первый случай у меня, когда человека за бортом увидел, я в море много чего видел.

- Так может вы как ангел-хранитель?!

- Не знаю, не могу сказать».

Валентин Котельников, капитан транспортного рефрижератора «Тигр-2» Находкинской базы активного морского рыболовства: «Следовали с Северо-Курильской экспедиции, привезли рыбу во Владивосток. Еле-еле видно было в бинокль. Остановили машины, подошли, смайнали шлюпку, экипаж отработал все действия».

Подняли на борт, погрели горячим душем, напоили чаем. Но всё же вначале дали сотовый.

Татьяна Ваземиллер, супруга спасенного дайвера: «Не сомневалась в муже, что он выплывет, что у него сил хватит вернуться».

Их сердца до сих пор бьются чаще нормы. В глазах Татьяны и Павла сейчас только благодарность всем, кто помог. Безымянному пилоту личного вертолета, волонтерам из «Примпоиска» и всему сообществу дайверов. И, конечно, морякам с рефрижератора «Находкинской базы активного рыболовства» и веселому боцману Махиру, ведь благодаря ему, у счастливчика-Пашки теперь два дня рождения в году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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