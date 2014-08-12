В Приморье ищут добровольцев для поисков пропавшего дайвера

В районе мыса Вятлина (о. Русский) пропал дайвер. Павел Ваземиллер, 1988 года рождения, перестал выходить на связь с родственниками с 11.00 часов 8 ноября.

В настоящее время поски пропавшего дайвера ведутся силами МЧС по Приморскому краю. Пока безрезультатно.

Родственники обратились за помощью к волонтерам. Возможно, у кого-то есть катер или квадрокоптер.

Всем, кто может оказать какую-либо помощь в поисках пропавшего мужчины, просьба обращаться по телефонам: 89532036601, 89147054766 либо в директ @uvil666.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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