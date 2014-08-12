Новости Происшествия

Сегодня, 14:04
 

В Приморье ищут добровольцев для поисков пропавшего дайвера

В Приморье ищут добровольцев для поисков пропавшего дайвера

В районе мыса Вятлина (о. Русский) пропал дайвер. Павел Ваземиллер, 1988 года рождения, перестал выходить на связь с родственниками с 11.00 часов 8 ноября. 

В настоящее время поски пропавшего дайвера ведутся силами МЧС по Приморскому краю. Пока безрезультатно. 

Родственники обратились за помощью к волонтерам. Возможно, у кого-то есть катер или квадрокоптер.  

Всем, кто может оказать какую-либо помощь в поисках пропавшего мужчины, просьба обращаться по телефонам: 89532036601, 89147054766 либо в директ @uvil666.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря