Пропавший около острова Русский аквалангист найден живым. Подробности

Пропавший в районе мыса Вятлина аквалангист найден живым. 10 ноября в 08.01 благодаря проведённому оповещению в районе поиска судов мужчина был обнаружен экипажем проходящего «Тигр-2» в 17 км от берега в районе поворотного буя в Уссурийском заливе, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

В 08.26 дайвер поднят из воды. Состояние мужчины удовлетворительное. На судне мужчине была оказана вся необходимая помощь. В 10. 50 по заходу судна в порт Владивосток пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи. Однако, как удалось выяснить "Вести:Приморье" у людей организовавших поиск дайвера, пока обнаруженный мужчина находится на борту судна.

Напомним 8 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции о необходимости оказать помощь в поиске жителя посёлка Тавричанка 1988 года рождения, который нырял в снаряжении с аквалангом в районе мыса Вятлина на расстоянии 200 метров от берега с катера и пропал.

В течении двух дней на поиск аквалангиста проводился спасателями Владивостокской городской службы спасения. Было дано оповещение проходящим мимо морским судам.

К поискам привлекались 6 человек личного состава, 1 единица техники и 1 плавсредство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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