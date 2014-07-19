Аварии на дорогах, отключения света, падение рекламных баннеров: МЧС дал пугающий прогноз





МЧС по Приморскому краю информирует о возможных неприятностях, которые поджидают жителей края в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, — сообщают «Вести: Приморье».

Жителям Приморского края стоит 14 ноября ждать:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта в связи с гололедными явлениями;

- кратковременное подтопление пониженных участков местности населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом, перехлестом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад;

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- нарушение электроснабжения, связанные с повреждением (обрывом, перехлёстом, обледенением) ЛЭП и линий связи (ветер от 13 до18 м/с, порывами от 22 до 24 м/с на побережье порывами до 25 м/с);

- обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций (ветер от 13 до 18 м/с, порывами от 22 до 24 м/с на побережье порывами до 25 м/с);

- увеличение травматизма среди населения (гололедные явления);

аварийные ситуации на водных объектах;

- нарушение в работе транспортного сообщения.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Владельцам маломерных судов не выходить на акваторию.

Целесообразно уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными.

Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности!

Главное управление МЧС России функционирует в режиме повышенной готовности. Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС готовы к действиям по предназначению.

В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщать по телефону 101.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что 14 ноября в Приморье ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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