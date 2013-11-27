В Приморье женщина посадила падчерицу на цепь и получила срок

Привязала цепью к ножке кровати - жительницу Приморья осудили за способ, при помощи которого она не выпускала падчерицу из дома - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевую прокуратуру.

Красноармейским районным судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего)

Как установлено в судебном заседании, фигурантка воспитывала с малолетнего возраста ребенка своего супруга. В марте 2018 года она неоднократно пристегивала одиннадцатилетнюю падчерицу за ногу заранее приобретенной металлической цепью и замком к кровати на ночь с целью недопущения уходов последней из дома. Тем самым осужденная лишала несовершеннолетнего ребенка возможности передвигаться.

Свои действия она обосновывала тем, что девочка имеет признаки социализированного расстройства поведения, уходит из дома, совершает кражи.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]