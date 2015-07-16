"Земля леопардов" готовится к борьбе с пожарами

Напряженная пожароопасная обстановка в Приморье стала основанием для введения особого режима на Земле леопарда. Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 км минполос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено, - сообщили "Вестям: Приморье" в нацпарке.

Лесные пожары и палы – одна из причин сокращения мест обитания редких животных. В большинстве случаев возгорания появляются из-за неосторожного обращения с огнем либо умышленных поджогов сухой травы. Неконтролируемые палы, идущие с приусадебных участков и полей весной и осенью, могут выступать причиной пожаров на территории национального парка. Зачастую ситуацию усугубляет длительное отсутствие осадков.

К вводу пожароопасного периода на Земле леопарда проведен ряд подготовительных и профилактических мер. Так, на охраняемых территориях восстановлены минерализованные полосы, многие из которых пострадали или были уничтожены летними и осенними ливнями. Вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка. Такие полосы могут задерживать распространение низового пожара или служить опорной линией при ликвидации возгораний.

«Ежедневно ведется патрулирования с помощью оборудованных лесопатрульных комплексов, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Для обеспечения оперативного выполнения противопожарных работ создан резервный запас ГСМ, а вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность».

Вступить в бой с огнем готовы десятки госинспекторов «Земли леопарда», а при необходимости возможно привлечение дополнительных сил. На сопредельных с нацпарком территориях работает бригада огнеборцев АНО «Общества сохранения диких животных» (ОСДЖ) – волонтеры проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов. Содействие в охране рубежей национального парка оказывает Приморский казачий отдел.

Постоянная работа с местным населением ведется отделом экологического просвещения «Земли леопарда». Соседям нацпарка рассказывают о недопустимости выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, о вреде, который огонь причиняет почве. Об опасности, которую может нести в себе пламя, в Хасанском и Надеждинском районе знают и взрослые, и дети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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