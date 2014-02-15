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Вчера, 23:59
 

«Самозаживляющиеся» от пуль дизелевозы поступили на службу ВВО

«Самозаживляющиеся» от пуль дизелевозы поступили на службу ВВО

Фото: mil.ru


 В соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа поступила первая партия современных средств подвоза и кратковременного хранения топлива АТЗ-12-10-63501 и АЦ-7-5350, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Автозаправочная станция АТЗ-12-10-63501 устанавливается на универсальной базе КамАЗ-63501 «Мустанг», имеющей колесную базу 8х8. Она способна преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м. Машина автоматизирована и надёжна.

Одной из особенностей данного образца является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания пуль калибра 7,62-мм.

Применение данной техники позволяет заправлять до десяти машин одновременно, что сокращает время нахождения подразделения на полевом пункте заправки более чем в два раза.

Новая техника отвечает всем требованиям обеспечения войск в современной войне. Технические характеристики позволяют эксплуатировать технику во всех климатических зонах Дальнего Востока.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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