«Сбербанк» раздает подарки и скидки в «Зеленый день». Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
У жителей России появился еще один праздничный день в году. Клиенты крупнейшего банка страны отмечают «Зеленый день». «Сбербанку» исполнилось 178 лет. Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний партнеров по интересным условиям – с большими скидками.
Скидка на долгожданную квартиру для семьи, особые условия по потребительским кредитам или страховке. Едва ли не в каждой сфере – скидки и акции. В свой день рождения «Сбербанк» решил не принимать подарки, а дарить. «Зеленый день» - самый выгодный день в году среди предложений «Сбербанка» - под таким девизом крупнейший банк страны отмечает свое 178—летие.
Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк: «В настоящее время «Сбербанк» - это гораздо больше, чем просто банк, это уже целая большая экосистема, в которую входит огромное количество компаний. В настоящее время их больше 25, и по всему спектру этих компаний в этот день мы предоставляем большое количество скидок».
Для семей - скидки на детские товары, для спортсменов - абонемент в фитнес-клуб. Предложения от 150 компаний-партнеров из разных областей торговли и сферы услуг. «Зеленый» день рождения только раз в году, уникальные условия будут действовать всего несколько дней. В прошлом году, акцией воспользовались 2,5 млн. жителей России. Тогда ее провели впервые - добрую традицию решили продолжить. Обо всех подробностях акции можно узнать на сайте Sberbank.ru/178.
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Подробная информация о предложениях Банка и партнеров, сроке, месте и порядке их получения на www.sberbank.ru/178 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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