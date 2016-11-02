Гололедица, мокрый снег, сильный ветер - Борис Кубай рассказал об ухудшении погоды

Еще в конце прошлой недели приморские синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в период 13-14 ноября. Самый свежий прогноз от главного синоптика Приморья Бориса Кубая:

"Математическое моделирование, базирующееся на самых свежих метеорологических данных, подтверждает гипотезу о резком ухудшении погоды в Приморском крае в период 13-14 ноября. Дождь будет переходить в снег, ветер усилится до штормового, резко понизится температура, на дорогах может образовываться гололедица, а на проводах отложение мокрого снега. На фоне сильного ветра не исключены обрывы линий электропередач, особенно в горных районах.

Во Владивостоке большую часть дня среды будет занимать дождь, переход в снег может происходить в период между 19 и 22 часами. И прекратиться он может в первой половине ночи. Будем надеяться, что до 19 часов основная масса автомобилей схлынет.

И еще раз хотел бы обратить внимание на гололед в ночное и утреннее время".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]