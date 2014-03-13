Во Владивостоке разрушаются знаменитые грифоны на историческом здании

Знаменитые грифоны на здании - историческом памятнике по Океанскому проспекту, 7 во Владивостоке разрушаются. По скульптурам пошли сильные трещины, и фигуры в любой момент могут рухнуть на прохожих, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на gorodv.com.

В историческом здании по Океанскому проспекту, 7 ранее располагалось консульство Японии во Владивостоке. Построено оно в 1916 году по проекту архитектора Якоба Шафрата. В 1912 году между Россией и Японией был заключён торговый договор и подписано соглашение о консульских представительствах, согласно которому во Владивостоке было открыто генеральное консульство Японии. В 1914 году по просьбе японского консула городская управа отвела участок для строительства здания нового консульства. Проектировал здание приглашённый японской стороной архитектор Якоб Шафрат, работавший ранее в Маньчжурии. Закладка здания состоялась в мае 1915 года, а закончилось строительство в 1916 году. В тридцатые годы отношения между СССР и Японией обострились, консульство начали подозревать в наблюдении за акваторией бухты Золотой Рог. В 1945 году японское консульство было закрыто. Сегодня в здании размещается гражданская коллегия Приморского краевого суда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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