Фигуры грифонов на историческом здании во Владивостоке отремонтируют до конца года

Трещины, которые появились на скульптурах двух грифонов над входом в здание бывшего японского консульства на Океанском пр-те, 7, планируют заделать до конца декабря, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Ожидается, что в 2020 году из федерального бюджета поступят средства на проект комплексной реставрации исторического сооружения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, региональная инспекция по охране памятников культурного наследия в июне подготовила и направила задание на проведение работ по сохранению исторического здания. Приморский краевой суд, который находится по этому адресу, знает о необходимости ремонта.

До конца года планируется реставрировать грифонов. В дальнейшем здание ждут комплексные ремонтно-реставрационные работы. Приморский краевой суд уже ведет работу для получения федерального финансирования в 2020 году. Сроки реставрации будут определены позднее.

В историческом здании по Океанскому проспекту, 7 ранее располагалось консульство Японии во Владивостоке. Построено оно в 1916 году по проекту архитектора Якоба Шафрата. В 1912 году между Россией и Японией был заключён торговый договор и подписано соглашение о консульских представительствах, согласно которому во Владивостоке было открыто генеральное консульство Японии. В 1914 году по просьбе японского консула городская управа отвела участок для строительства здания нового консульства. Проектировал здание приглашённый японской стороной архитектор Якоб Шафрат, работавший ранее в Маньчжурии. Закладка здания состоялась в мае 1915 года, а закончилось строительство в 1916 году. В тридцатые годы отношения между СССР и Японией обострились, консульство начали подозревать в наблюдении за акваторией бухты Золотой Рог. В 1945 году японское консульство было закрыто. Сегодня в здании размещается гражданская коллегия Приморского краевого суда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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