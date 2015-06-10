Бывшая городская управа разваливается: части балкона падают на тротуар

У исторического здания на остановке «Лазо» в центре Владивостока обрушилась часть балкона, сообщают «Вести:Приморье».

Со здания бывшей городской управы на Светланской, 57 во Владивостоке, которое было отремонтированного в 2017 году, обвалилась часть балкона. Части бетона и штукатурки упали на асфальт рядом с остановкой пассажирских автобусов. Место обрушения огородили.

Здание начали строить в 1884 году купцы братья Генрих Вильгельм и Эдуард Рихард Дикманы. После закрытия предприятия Дикманов во Владивостоке здание было достроено в 1886 году их доверенным Иоганном Лангелитье. В нем находились: магазин, контора и квартиры служащих Торгового дома «Иоганн Лангелитье и Ко».

Этот дом приглядела для себя городская управа, купив его за 120 тысяч рублей в 1895 году. Перестройкой здания городской управы руководил И. И. Маковский, бывший городским головой с 1884 по 1892 годы. Здание управы было построено за год (открытие в мае 1891 года). В его нижнем этаже в двух небольших комнатах размещалось Общество народных чтений с небольшой библиотекой, носящей имя Н. В. Гоголя. Отцам города понравились два каменных пакгауза, которые примыкали к зданию. Городские архитекторы и инженеры Гвоздиевский и Коновалов переоборудовали помещения под классы городского училища. Вскоре сюда переехали детишки из дома Соллогуба, который арендовала для них городская управа.

Коновалов переоборудовали помещения под классы городского училища. Вскоре сюда переехали дети из дома Соллогуба, который арендовала для них городская управа.

На карте 1918 г. здание отмечено как Городской банк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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