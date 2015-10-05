Во Владивостоке ремонтируют территорию возле исторического дома Николая Соллогуба

Придомовая территория на Пушкинской, 7 во Владивостоке попала в программу губернатора Приморья «1000 дворов». Рабочие уже демонтировали здесь старое дорожное покрытие и приступили к укладке свежего асфальта. Работы идут ежедневно, как только позволяет погода.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, дом Николая Соллогуба построен в 1882 г. и является одним из старейших каменных зданий Владивостока. Архитектором здания выступил сам владелец дома — Николай Варламович Соллогуб, основатель первой городской газеты«Владивосток».

Сегодня здание является объектом культурного наследия России. Друзья Николая Соллогуба называли дом «Замком счастья» за тёплую атмосферу любви и взаимопонимания, царившую в нём. Хозяин построил здание для своей юной жены Софьи, вложив в него все деньги. Дом получился похож на небольшой замок. Уже ни одно поколение потомков Николая Соллогуба проживает в этом доме, бережно храня память о нём.

«Я дальняя родственница Николая Соллогуба, всю жизнь прожила в этом доме и помню, что последний ремонт асфальта здесь был в 60-х годах, - рассказывает Юлия Страхова, старшая по дому. - Очень благодарны, что про нас не забывают. Ребята-подрядчики работают хорошо. Только дожди им немного мешают».

Сегодня ремонт дворов ведется по 180 адресам Владивостока одновременно. Готовность - свыше 95 % в 127 дворах. В 73 из них проведено асфальтирование, в 31 - установлены детские и еще в 23 – спортивные площадки. Оплачены работы, завершенные по 62 адресам. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 дворов.

За качеством ремонта следят и сами жители, и специалисты администрации города. Приемка работ также ведется совместно. Глава Владивостока Олег Гуменюк поручил специалистам внимательно прислушиваться к просьбам жителей и по возможности выполнять их. Если где-то не хватает средств для комплексного ремонта - изыскивать их дополнительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]