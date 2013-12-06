«Все равно не заметит»: во Владивостоке осудили женщину, воровавшую пенсию родственницы
Понадеясь, что доверчивая родственница не заметит списание денег со счетов, жительница Владивостока пользовалась картой пенсионерки по своему усмотрению, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период с мая по август 2019 года в г. Владивостоке.
Фигурантка в 2016 году попросила у своей родственницы передать ей банковскую карту для безналичной оплаты различных услуг и пользовалась данной картой в течение трех лет.
Имея доступ к персональным данным потерпевшей, в начале 2019 года обвиняемая установила на свой смартфон мобильное приложение банка, привязанное к указанной карте.
Пользуясь приложением, она увидела, что у родственницы имеются два счета в банке, на которые поступают денежные средства, в том числе и пенсия. Понаблюдав некоторое время за движением денег на счетах потерпевшей, фигурантка увидела, что счетами родственница пользуется редко, деньги не снимает.
Посчитав, что потерпевшая не обнаружит пропажу денег, обвиняемая с использованием созданного ей личного кабинета перевела денежные средства с двух счетов родственницы на ранее полученную банковскую карту и обналичила их через банкоматы, потратив на личные нужды. Всего таким образом было похищено более 68 тыс. рублей.
Признав подсудимую виновной, суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Похищенные деньги обвиняемая добровольно вернула родственнице в ходе следствия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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