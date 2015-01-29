Владивосток попал в Топ-15 городов России с самой высокой ценой аренды жилья
Портал Domofond.ru изучил цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. Владивосток попал в топ-15 с самой высокой арендой, — сообщают «Вести: Приморье».
По итогам октября 2019 года в среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 рублей. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.
В топ-10 вошли три подмосковных города: Химки, Балашиха и Подольск. А также два крымских: Симферополь и Севастополь.
Владивосток занимает позицию №14 со средней суммой аренды 15 992 рубля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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