Лучшим московским студентам предлагают стажировку на предприятиях Дальнего Востока

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предоставит студентам московских вузов более ста мест стажировок и практик на крупных предприятиях в Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, — передают «Вести: Приморье».

Партнеры Агентства – Улан-Удэнский авиационный завод, ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК», АО «Ургалуголь» и Судостроительный комплекс «Звезда» – выразили заинтересованность в привлечении студентов старших курсов, мотивированных на переезд и трудоустройство на Дальнем Востоке по окончании обучения.

«Стратегии кадрового развития ведущих дальневосточных предприятий предусматривают программы привлечения специалистов с качественной профессиональной подготовкой. Стажировки и практики – первая ступень знакомства с производством, они позволяют молодому специалисту адаптироваться к новым условиям, ускоряют процесс трудоустройства и в целом делают его более осознанным. Наше Агентство проведет в столичных вузах презентации предприятий, где ждут студентов, проведет анкетирование и первичное собеседование студентов, чтобы определить лучших кандидатов на оплачиваемые стажировки», – сказал заместитель генерального директора АРЧК ДВ Александр Логунов.

Среди условий работодателей – отсутствие академических задолженностей, средний балл успеваемости не ниже «четверки», желание работать, дисциплинированность, наличие начальных профессиональных знаний. Улан-Удэнский авиационный завод и Ургалуголь (Хабаровский край) предлагают оплачиваемые стажировки с компенсацией проезда и предоставлением жилья. Ургалуголь ждет на стажировку по специальности «Механик открытых горных работ» двух студентов, изучающих горное дело.

Авиационный завод пригласит 65 российских студентов ведущих технических вузов России, получающих образование по профильным направлениям.

ССК «Звезда» открыл 38 мест практики и стажировок по направлениям подготовки «Ядерные реакторы и энергетические установки», «Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники», «Программная инженерия», «Техносферная безопасность» и т.д.

Будущие металлурги смогут познакомиться с производством ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК» в качестве подручных сталеваров электропечи, вальцовщиков и операторов поста стана горячей прокатки. На предприятии ждут 13 студентов. По итогам практики им будет выплачена заработная плата, оплата проезда и проживания – по результатам собеседования.

О своем намерении приобрести практические навыки в условиях реального производства студенты смогут сообщить в ходе встреч с представителями АРЧК ДВ. Агентство проведет презентацию предприятий и отберет лучших кандидатов для представления работодателям. Торжественное вручение сертификатов на прохождение стажировок состоится 12-14 декабря на ежегодном фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]