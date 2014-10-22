Расходы и доходы Приморья на следующую трехлетку — первый вопрос на повестке дня и главная тема обсуждения для депутатов Законодательного собрания края. Проект бюджета был принят в первом чтении. Среди расходных статей — 18 миллиардов рублей на дорожный фонд (уже больше чем в этом году). Почти 19 миллиардов пойдут на зарплаты бюджетникам. 20 с половиной миллиардов - на социальные проекты, которые были приняты ранее по инициативе губернатора Олега Кожемяко.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Бюджет традиционно сохраняет свою социальную направленность. Более 60% бюджета предусматривает расходование средств на решение социальных вопросов, реализацию социальных программ».

Приоритетные госпрограммы на следующий год: «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка населения», «Развитие транспортного комплекса» в регионе. В текущей версии бюджета эти направления имеют наибольший удельный вес. Парламентарии отметили, что в этой редакции удалось сохранить те социальные обязательства, которые ранее взяла на себя региональная власть.

Татьяна Косьяненко, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК: «Бюджет 2019 года, по сути дела, был прорывным — все, что касается социальной сферы. И нужно сказать, что все эти законы — они в бюджет отправлены, они развиваются. И это очень важно».

Среди других важных тем на повестке заседания краевого парламента увеличение доходов и расходов Фонда обязательного медицинского страхования в регионе. А также меры государственной поддержки для социальных предпринимателей. Поправками в краевой закон такое понятий как «социальное предприятие» было впервые введено в правовое поле.

Всеволод Романов, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Уточняется, что те предприниматели, которые будут в своей деятельности использовать труд таких категорий людей, как многодетные, малоимущие, пенсионеры, инвалиды — все эти предприниматели смогут получать поддержку от Приморского края».

Отмечу, что бюджетные обсуждения в Законодательном собрании продолжаться в декабре. Ко второму и третьему чтениям станут известны объемы поступлений в регион из бюджета федерального. Тогда доходная и расходная части основного финансового документа края примут свою окончательную форму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]