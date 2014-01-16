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Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья

Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья

Фото: РИА Новости

Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья, ее поиски ведет вертолет МЧС Ми-8, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю, — передают «Вести: Приморье».

По словам сотрудника МЧС, судно шло из Владивостока.

«Сегодня взлетал вертолет, не нашли. Поиски будут продолжаться завтра, по погоде. Там волнение моря сильное», - сказал собеседник.

Он не уточнил, сколько человек было на борту судна. В морском координационно-спасательном центре Владивостока в свою очередь сообщили, что на лодке находились два человека.

Ранее синоптики предупредили о подходе циклона из Китая в среду и четверг, что принесет в Приморье резкое ухудшение погоды: пройдет снег, ожидается метель и штормовой ветер. В середине дня в среду во Владивостоке начался сильный дождь.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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