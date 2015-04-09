Уже в воскресенье погода снова начнет портиться в Приморье

В ближайшие выходные дни погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Осадков не ожидается. В ночные часы при антициклональной ночи воздух будет выхолаживаться. Минимальные температуры ожидаются −3…−15 °C, в горных районах до −22 °C. В дневные часы на большей территории сохранятся отрицательные значения температуры, −3…−9 °C. Лишь на южном побережье теплее, 0…+5 °C. В воскресенье к вечеру синоптическая ситуация в Приморье начнёт меняться. С запада к краю приблизятся очередные фронтальные разделы циклона. В западной половине и на юго-западе края могут начаться небольшие осадки.

Во Владивостоке в выходные дни также осадков не ожидается. Ночи по-прежнему останутся холодными −4…−7 °C, в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 0 °C. Однако свежий северный ветер добавит ощущения холода.

А на следующей неделе в Приморье нагрянут снегопады. Главный удар стихи придется на понедельник, 18 ноября. По предварительным прогнозам, на юг Приморья выйдет циклон с Желтого моря. В большинстве районов края ожидаются умеренные и сильные снегопады, метели, штормовой ветер, гололедные явления.

Во Владивостоке возможны два варианта развития событий:

"Если циклон своим центром пойдет над Владивостоком, то основные осадки выпадут в виде дождя. А если циклон пройдет южнее Владивостока хотя бы на 1-1,5 градуса широты, тогда в дальневосточной столице и на юге Приморье так же возможен весь букет неблагоприятных погодных явлений: сильные снегопады, метели, штормовой ветер, гололед", - сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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