Пенсионеры остались без денег, решив приобрести продукты
Потерпевшая пояснила, что к ним домой пришел молодой человек и предложил приобрести продукты питания. Затем мужчина сопроводил её мужа в отделение банка для снятия наличных денежных средств, после чего они вместе вернулись домой. После ухода незнакомца супруги обнаружили пропажу 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого жителя Арсеньева. В отделе полиции злоумышленник также сознался в совершении грабежа женщины пожилого возраста, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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