Жителей города ожидает перерасчет за горячую воду

С потребителей будет снято начисленное ранее потребление тепловой энергии, израсходованной на подогрев воды, а вместо этого будет произведено начисление платы за горячую воду по однокомпонентному тарифу за 2017 год.

Данное решение вызвано тем, что в сентябре 2017 года ДГК был сделан перерасчет за горячее водоснабжение физическим лицам, а в 4 квартале того же года – юридическим лицам г. Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДГК.

Таким образом за весь период с января 2017 года ДГК вернула потребителям плату за горячую воду (в стоимость которой входила оплата за холодную воду и ее подогрев) и перевыставила начисление платы только за подогрев холодной воды. Данный перерасчет связан с тем, что в 2017 году были расторгнуты договорные отношения между АО «Дальневосточная генерирующая компания» и КГУП «Приморский водоканал», и позиция судебных органов по вопросу реализации холодной воды потребителям в составе ГВС в дома, подключенные от ЦТП, была не определена. В последующие месяцы 2017 года ДГК предъявляло потребителям плату исключительно только за нагрев холодной воды для горячего водоснабжения. Приморский водоканал также не выставлял счета за отпущенную холодную воду в 2017 году.

В 2019 году Решением Арбитражного суда Приморского края на ДГК была возложена обязанность по сбору платы с потребителей за горячее водоснабжение, а не только за подогрев воды, как это происходило в 2017 году.

Для собственников жилых помещений в домах, оборудованных ОДПУ, перерасчёт будет отражён в квитанциях за ноябрь 2019 года, а для проживающих в домах без ОДПУ — в квитанциях за декабрь 2019 года. Доначисление будет отражено в графе «перерасчет» по коду «5». Корректировочные счета-фактуры за 2017 год юридическим лицам будут направлены одновременно со счетами-фактурами, выставленными за ноябрь 2019 года.

Для внесения платы по платежным документам с перерасчетом потребителям будет предоставлена рассрочка на период до трех месяцев. В это время пени за просрочку платежа начисляться не будут. Задолженность, образовавшаяся в связи с проведением указанного перерасчета, не будет учитываться при подведении итогов акции по списанию пени.

По всем вопросам, связанным с перерасчетом можно обратиться по телефонам 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный), (423)245-78-80.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]