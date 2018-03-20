"Ивановский текстиль" приглашает приморцев на выставку-продажу. Видеорепортаж Елены Штылиной и Егора Коваленко
Приобрести качественный домашний текстиль и трикотаж предлагают приморцам на выставке-продаже в спорткомплексе "Динамо"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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