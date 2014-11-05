Во Владивосток приехали признанные мастера текстиля и трикотажа из столицы швейного производства России - Иваново. Выставка—продажа открылась в спорткомплексе «Динамо» и будет работать по 15 сентября включительно.

Огромный выбор высококачественной продукции от отечественного производителя. Для милых дам здесь есть где разбежаться. А для Валентины это еще и ностальгический праздник. Ведь для неё это своеобразный привет с ее малой родины.

Постельное белье, подушки, одеяла, полотенца. Женский и мужской трикотаж. Единиц продукции - несколько тысяч.

Наталья Блинкова, продавец-консультант:

- "Ивановская продукция знаменита своими натуральными тканями. Стопроцентный хлопок и лен. Плотность ткани стопроцентная. Со времен советского времени, он славился как Город невест. И своим текстилем."

Бязь, поплин, сатин, перкаль. Актуальный и всегда необходимый для дома перечень домашнего текстиля и трикотажа по очень доступным ценам. Выставка-продажа работает только до конца этой недели на Западной 13.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]