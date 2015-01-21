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"Смешные" штрафы за несанкционированную торговлю не пугают предпринимателей

"Смешные" штрафы за несанкционированную торговлю не пугают предпринимателей

Фото: inmozhaisk

Продавец: «Я лишь продавец. Осуществляют незаконную, предпринимательскую деятельность они. Меня где поставят, там я и торгую».

Очевидно, что женщина знает как вести себя с сотрудниками полиции, которые проводят очередной рейд по нестационарным местам уличной торговли. Улицы Фадеева, Луговая, Адмирала Горшкова - места проходные, поэтому выбраны для таких лотков не случайно. Несмотря на то, что товар находится чуть ли не на проезжей части, в клубах пыли и выхлопных газов, владелец товара, как правило, остаётся в стороне от проверок, подставляя тех, кого нанял продавать продукты на улице

Продавец: «Полиция была у нас уже до вас. Выписали штраф на 2 тысячи рублей».

В попытках навести порядок и ликвидировать несанкционированные точки торговли на улицах сотрудники полиции лишь разводят руками: наказание могут применить только то, что предусмотрено законом.

Максим Ивашенко, инспектор отделения полиции №3 г. Владивосток: «Штраф предусмотрен от пятисот до двух тысяч рублей по решению мирового судьи. Нужно ужесточить, в плане поднятия штрафов. Только так можно это искоренить».

Сейчас во Владивостоке явно активизировались усилия, чтобы навести порядок на улицах города, в том числе — и с уличной торговлей. По данным городской администрации, сегодня на территории города зафиксировано свыше трёх тысяч, незаконно установленных объектов, в том числе и торговых павильонов. А сколько таких незаконных торговых лотков — подсчитать невозможно. Статус Владивостока — административного центра Федерального округа предполагает, что на улицах города их быть не должно совсем!

Работа районных административных комиссий — ещё один важный рычаг в искоренении нецивилизованной торговли на улицах. Сами горожане могут сообщать туда всю необходимую информацию, чтобы совместными усилиями ликвидировать очаги антисанитарии, которые не только уродуют внешний вид города, но и могут быть опасны для здоровья.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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