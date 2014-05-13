Инцест и жестокое убийство: сестра и брат лишили жизни своих сыновей

35-летняя Сара Баррасс, которая два десятка лет сожительствовала со своим единоутробным братом Брэндоном Мачиным, родили шестерых детей. Старшему из которых было 14 лет.

Баррасс боялась, что в случае разоблачения детей отберут, и решила убить их сама, а затем покончить с собой. Брат обещал ей помочь.

Пара разными способами пробовала лишить детей жизни. Передозировка лекарствами не помогла, тогда они задушили старших сыновей поясом от халата. Третьего сына родители пытались утопить в ванной. Но ему удалось выжить.

Баррасс и Мачину предъявили обвинения в убийстве, сговоре с целью убийства шестерых детей и пяти покушениях на убийство. Они признали вину и были приговорены к лишению свободы на срок не менее 35 лет.

Отметим, что не менее 13,2 тысячи британцев являются продуктом близкородственных связей. Специалисты полагают, что в действительности эта цифра может быть еще выше. Родители тысяч жителей Великобритании оказались близкими родственниками. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале Nature Communications.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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