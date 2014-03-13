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Мать истязала больного ребенка из-за капризов

Мать истязала больного ребенка из-за капризов

Фото: pixabay

В Воронежской области мать постоянно избивала своего больного двухлетнего сына из-за того, что он часто капризничал и плакал, сообщает "Вести: Приморье"

32-летняя мать наносила ему многочисленные удары в область головы и туловища. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении. Об этом сообщили в региональном управлении СК. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщину уже привлекали к ответственности. В отношении нее уже расследуется уголовное дело.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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