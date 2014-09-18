Увеличение штрафов ждет перевозчиков, чьи автобусы раньше времени уходят с маршрутов. Видеорепортаж Максима Каленника
Владивосток готовится к большой реформе пассажирских перевозок: изменится схема автобусных маршрутов, на линиях ожидается новый транспорт. Но в канун зимы большинство пассажиров беспокоит и график работы автобусов, особенно после девяти часов вечера.
«Когда тепло, по лету, по светлу они еще ходят, а в такое время уехать уже сложно».
Любопытную картину наблюдают владивостокцы: оказывается маршрутные автобусы зимней темноты сильнее летней боятся.
Жители Владивостока:
- После 10-ти вечера не уедешь.
- Ожидаемо. Уже привыкли, хотелось бы, конечно, чаще.
- С работы, я каждый день работаю в театре, и я не могу уехать.
На часах пока еще 21.00, и, пожалуй, самое «автобусное» место Владивостока - площадь Луговая. Сотрудники городского управления транспорта устроили проверку. Машины на маршрутах пока еще есть, но даже в мэрии признают, чем ближе стрелки на циферблате к «десяточке», тем меньше шансов до дома добраться.
Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта Администрации г. Владивостока: «Бывают у нас обращения, что в вечерне время плохо, поэтому работа ведется с компаниями, вчера было совещание по этому поводу».
Житель Владивостока: «Я работаю до 9 часов вечера, и уехать крайне сложно. Вообще жду 64-й, который до Столетия идет. 5 дней в неделю езжу. С трамваями проще, они до 11, а вот в мою сторону трамваи не ходят».
Неутешительные выводы после изучения мнений жителей столицы Дальнего Востока в социальных сетях. Меньше всего нареканий к Владивостокскому ТТУ. Их трамваи и троллейбусы курсируют почти «до победного», хотя просьбы - добавить хотя бы пару единиц к работающим на маршрутах после восьми вечера - тоже имеются. Но всё-таки безусловные лидеры антирейтинга от горожан - автобусные перевозчики. Но у водителей автобусов свое мнение:
- Горожане говорят, что после десяти 16-го автобуса не дождешься. Правы?!
- Правы, некого возить. Автобуса нет, потому что некого на самом деле возить.
- Можно и до 23-х, но народа мало, после 22-х народа не будет уже.
Александр Иванов, начальник управления транспорта Администрации г. Владивостока: «Глава Владивостока поставил задачу разобраться в этом вопросе и доложить. На данный момент штрафные санкции предусматривают 5 и 8 тысяч рублей. Наверное, они не совсем совершенны сегодня. В этом году штрафов выписали на 1 млн. 300».
Администрация столицы региона обещает заставить автобусные компании не спешить в поздний час сворачивать с маршрута. Впереди - пересмотр соглашений с перевозчиками, глобальная маршрутная реформа и десятикратное увеличение штрафов. Но самое главное, чтобы у горожан не забыли спросить - до скольки по рельсам «шестерка» должна колесить, и родной 64-ый с Тихой на Зарю ездить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.11.2019 Владивостокцы жалуются на работу общественного автотранспорта в вечернее время
-
23.04.2019 24 апреля во Владивостоке частично изменится схема движения автобусов
-
03.12.2018 Три автобуса снято с маршрутов за неудовлетворительное санитарное состояние
-
10.04.2015 Во Владивостоке введены разовые проездные билеты на пересадку пассажиров в муниципальных автобусах маршрутов 98-д и 98-ц
-
16.01.2015 Автобусы будут заезжать в поселок Подножье на острове Русский
-
18.09.2014 Автобусы во Владивостоке временно изменили маршруты из-за ремонта в районе Днепровской
Добавить комментарий