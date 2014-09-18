Владивосток готовится к большой реформе пассажирских перевозок: изменится схема автобусных маршрутов, на линиях ожидается новый транспорт. Но в канун зимы большинство пассажиров беспокоит и график работы автобусов, особенно после девяти часов вечера.

«Когда тепло, по лету, по светлу они еще ходят, а в такое время уехать уже сложно».

Любопытную картину наблюдают владивостокцы: оказывается маршрутные автобусы зимней темноты сильнее летней боятся.

Жители Владивостока:

- После 10-ти вечера не уедешь.

- Ожидаемо. Уже привыкли, хотелось бы, конечно, чаще.

- С работы, я каждый день работаю в театре, и я не могу уехать.

На часах пока еще 21.00, и, пожалуй, самое «автобусное» место Владивостока - площадь Луговая. Сотрудники городского управления транспорта устроили проверку. Машины на маршрутах пока еще есть, но даже в мэрии признают, чем ближе стрелки на циферблате к «десяточке», тем меньше шансов до дома добраться.

Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта Администрации г. Владивостока: «Бывают у нас обращения, что в вечерне время плохо, поэтому работа ведется с компаниями, вчера было совещание по этому поводу».

Житель Владивостока: «Я работаю до 9 часов вечера, и уехать крайне сложно. Вообще жду 64-й, который до Столетия идет. 5 дней в неделю езжу. С трамваями проще, они до 11, а вот в мою сторону трамваи не ходят».

Неутешительные выводы после изучения мнений жителей столицы Дальнего Востока в социальных сетях. Меньше всего нареканий к Владивостокскому ТТУ. Их трамваи и троллейбусы курсируют почти «до победного», хотя просьбы - добавить хотя бы пару единиц к работающим на маршрутах после восьми вечера - тоже имеются. Но всё-таки безусловные лидеры антирейтинга от горожан - автобусные перевозчики. Но у водителей автобусов свое мнение:

- Горожане говорят, что после десяти 16-го автобуса не дождешься. Правы?!

- Правы, некого возить. Автобуса нет, потому что некого на самом деле возить.

- Можно и до 23-х, но народа мало, после 22-х народа не будет уже.

Александр Иванов, начальник управления транспорта Администрации г. Владивостока: «Глава Владивостока поставил задачу разобраться в этом вопросе и доложить. На данный момент штрафные санкции предусматривают 5 и 8 тысяч рублей. Наверное, они не совсем совершенны сегодня. В этом году штрафов выписали на 1 млн. 300».

Администрация столицы региона обещает заставить автобусные компании не спешить в поздний час сворачивать с маршрута. Впереди - пересмотр соглашений с перевозчиками, глобальная маршрутная реформа и десятикратное увеличение штрафов. Но самое главное, чтобы у горожан не забыли спросить - до скольки по рельсам «шестерка» должна колесить, и родной 64-ый с Тихой на Зарю ездить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]