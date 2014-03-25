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Пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал ребенок

Пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал ребенок

Фото: 25.мвд.рф


Водитель в состояни алкогольного опьянения выехал на «встречку» и столкнулся с машиной, в которой пассажиром был ребенок, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы УМВД.

Дорожно-транспортное происшествие в районе общественного транспорта «Памятник минерам».

Установлено, что 25-летний водитель автомашины Тойота Королла, двигаясь в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Хонда Фит.

В результате автоаварии 9-летний ребенок, находившийся в Хонде, получил ушиб ноги и был направлен на амбулаторное лечение.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя Тойоты установлено наличие алкоголя в крови. За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении мужчины составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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