Новости Общество Происшествия

Сегодня, 02:30
 

На выходные перепад температур достигнет рекордных значений

На выходные перепад температур достигнет рекордных значений

В предстоящие два дня погоду в Приморье будет определять мощный антициклон. Перепад температур на территории края составит почти 30 градусов: ночью в горных районах ожидается до - 23, а днем на побережье до +5, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

В воскресенье над краем будет находиться центр антициклона, давление может повысится до 1028 гПа. Ожидается в основном солнечная и без осадков погода. Ночью будет морозно, а днем ожидается постепенное потепление. Ветер в субботу западный умеренный до сильного, на побережье сильный, на восточном побережье очень сильный. В воскресенье ослабление ветра по края, но на восточном побережье местами сохранится сильный ветер.

Температура воздуха ночью от -7 °С на юге края и до -20 °С на севере края, местами в горных районах до -23 °С, на побережье местами до -2 °С. Днем воздух прогреется до -4 °С -14 °С, на юге края -3 °С +2 °С, на побережье местами до +5 °С.

В целом в субботу ожидается холодный и ветреный день, а в воскресенье спокойная и комфортная погода.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря