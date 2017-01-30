На выходные перепад температур достигнет рекордных значений

В предстоящие два дня погоду в Приморье будет определять мощный антициклон. Перепад температур на территории края составит почти 30 градусов: ночью в горных районах ожидается до - 23, а днем на побережье до +5, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

В воскресенье над краем будет находиться центр антициклона, давление может повысится до 1028 гПа. Ожидается в основном солнечная и без осадков погода. Ночью будет морозно, а днем ожидается постепенное потепление. Ветер в субботу западный умеренный до сильного, на побережье сильный, на восточном побережье очень сильный. В воскресенье ослабление ветра по края, но на восточном побережье местами сохранится сильный ветер.

Температура воздуха ночью от -7 °С на юге края и до -20 °С на севере края, местами в горных районах до -23 °С, на побережье местами до -2 °С. Днем воздух прогреется до -4 °С -14 °С, на юге края -3 °С +2 °С, на побережье местами до +5 °С.

В целом в субботу ожидается холодный и ветреный день, а в воскресенье спокойная и комфортная погода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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