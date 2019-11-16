Возбуждено уголовное дело в отношении водителя "Лексуса", спровоцировавшего смертельное ДТП
16 ноября 2019 года на автотрассе в Надеждинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия из трех автомобилей погибла 62-летняя водитель автомобиля «Nissan Otti» и 3-летняя пассажирка «Toyota Vitz», вместе с тем, воитель «Lexus GS 350», спровоцировавший ДТП, с места происшествия скрылся. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности двух и более лиц).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в результате следственных и оперативных действий водитель автомобиля «Lexus GS 350» установлен и задержан. Им оказался 41-летний мужчина из города Уссурийск.
По версии следствия, 16 ноября 2019 года водитель автомобиля «Lexus GS 350», двигаясь по трассе из города Уссурийска в сторону города Владивостока на территории Надеждинского района совершил столкновение с автомобилем марки «Nissan Otti», двигающемся в попутном направлении. После столкновения «Nissan Otti» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Toyota Vitz». В результате транспортного происшествия погибли два человека.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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