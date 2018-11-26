«Приговор вынесен»: 11 лет строгого режима ждет водителя Lexus

Уснувшего за рулём пьяного водителя Lexus под наркотиками, по вине которого в ДТП погибли женщина и маленький ребёнок, приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, сообщают «Вести:Приморье». Мужчина пытался обжаловать приговор, но суд оставил решение в силе, отмечает прокуратура Приморского края.

В сентябре 2020 года Надеждинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Судом установлено, что в ноябре 2019 года фигурант двигался со стороны г. Уссурийска в направлении г. Владивостока на автомобиле марки Lexus GS350. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он уснул и совершил столкновение с автомобилем марки Nissan Otti, двигавшимся в попутном направлении, который в свою очередь выехал на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем марки Toyota Vitz.

В результате столкновения на месте происшествия погибла женщина, управлявшая попутным автомобилем, и находящийся в автомобиле Toyota Vitz трехлетний ребенок. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора, согласился с законностью постановленного приговора и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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