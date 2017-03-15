Вынесен приговор по делу о резонансном ДТП в Приморье, в котором погибли женщина и ребенок

Михайловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя большегруза, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как установлено в судебном заседании, в октябре 2018 года фигурант управлял грузовым автомобилем - тягачом марки «VOLVO FH460» с прицепом, достоверно зная, что автопоезд гружен свежим картофелем весом более 53 тонн.

Двигаясь на 4 км автодороги Осиновка – Рудная Пристань со стороны с.Михайловка в п.Осиновка, водитель пренебрег запрещающим знаком, ограничивающим максимально разрешенную массу в 20 тонн, установленным перед въездом на автомобильный мост через реку «Осиновка», проявив преступную небрежность.

Начав движение по мосту, произошло обрушение мостовых пролетов, повлекшее откат в обратном направлении управляемого автопоезда с последующим столкновением с автомобилем марки «Mazda Demio» под управлением женщины-водителя, двигавшемся в попутном направлении.

В легковом автомобиле помимо водителя находилась ее малолетняя дочь, 2015 г.р.

В результате столкновения автомашин легковой автомобиль оказался зажатым между опорой моста и автопоездом, женщина и ребенок погибли на месте происшествия.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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