"Вести: Приморье": В центре Владивостока счастливые молодожены открыли пальбу
Стреляли без предупреждения! В центре Владивостока счастливые молодожены открыли пальбу — жених и невеста выпустили несколько очередей в воздух, но случилось это в центре жилого микрорайона. Национальные традиции или нарушение общественного порядка? Полиция уже дала оценку происшествию, а "Вести:Приморье" сняла уникальные свидетельства очевидцев.
Подробности смотрите сегодня, 18 ноября, в 20.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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