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"Вести: Приморье": Праздничный кортеж на рельсах - необычную свадьбу сыграли в Приморье

Свадебным кортежем стал электропоезд с сообщением Ружино — Владивосток. Транспорт молодожёны выбрали не случайно, ведь именно в таком вагоне повышенной комфортности они познакомились пять лет назад. Она работала контролёром. Он охранником на пригородном маршруте. О том, как два жизненных пути соединились в одном направлении смотрите сюжет сегодня, 23 августа, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1".



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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