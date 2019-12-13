"Вести: Приморье": Приморский "криптекс" - необычную головоломку изобрел житель поселка Пластун
Простой русский мужик из поселка Пластун придумал необычную головоломку. Девять дисков с цифрами образуют трехзначные числа и не должны повторяться. Результат сложения всегда должен быть один! Об этом смотрите сюжет Максима Каленника сегодня, 13 декабря, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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