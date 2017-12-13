"Вести: Приморье": Приморцы - любители "заложить за воротник" - результаты рейтинга
Приморский край повышает градус. Регион занял лидирующие позиции в рейтинге российских городов по употреблению алкоголя. В 2019 году, согласно исследованию общественной организации «Трезвая Россия», приморцы стали чаще покупать веселящие напитки. Как комментируют наркологи края такой алковзлет? И есть ли он на самом деле? Корреспонденты программы «Вести: Приморье» провели собственное расследование. Действительно, ли приморцы чаще других россиян под хмельком — смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 18 декабря, в 17.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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