"Вести: Приморье": Приморцы - любители "заложить за воротник" - результаты рейтинга

Приморский край повышает градус. Регион занял лидирующие позиции в рейтинге российских городов по употреблению алкоголя. В 2019 году, согласно исследованию общественной организации «Трезвая Россия», приморцы стали чаще покупать веселящие напитки. Как комментируют наркологи края такой алковзлет? И есть ли он на самом деле? Корреспонденты программы «Вести: Приморье» провели собственное расследование. Действительно, ли приморцы чаще других россиян под хмельком — смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 18 декабря, в 17.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]